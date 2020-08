Bobby Cannavale in Nine Perfect Strangers di Hulu – Notizie 7 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Notizie Serie Tv 7 agosto: Bobby Cannavale entra nel cast di Nine Perfect Strangers di Hulu Continua a ingrossarsi il cast di Nine Perfect Stranger la miniserie Hulu tratta da un romanzo di Liane Moriarty (Big Little Lies) scritta da David E. Kelley, John Henry Butterworth e Samantha Strauss, che racconta di un centro benessere gestito da Masha (Nicole Kidman) in cui a 9 sconosciuti viene promessa una sorta di “rinascita” in 10 giorni. L’ultimo ingresso è quello di Bobby Cannavale che sarà Tony un altro dei 9 sconosciuti. Nel ricco cast troviamo Michael Shannon, Regina Hall, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Luke Evans, Melvin Gregg, Grace ... Leggi su dituttounpop

