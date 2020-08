Beirut, anche il direttore del porto tra i 16 arrestati per l'esplosione (Di venerdì 7 agosto 2020) C' anche il direttore generale del porto di Beirut, Hassan Koraytem, tra le 16 persone arrestate ieri nell inchiesta sulle esplosioni che hanno devastato la capitale libanese . Lo rende noto l Abc ... Leggi su gazzettadelsud

fanpage : Ospedali al collasso, mancano anche gli antibiotici #Libano #Beirut - Corriere : L’esplosione e i dubbi dell’esperto: «La nuvola e i gli scoppi: ecco perché credo ci fossero armi» - comunevenezia : #EsplosioneBeirut | Anche in terraferma si è voluta rendere tangibile la vicinanza della città alla popolazione lib… - zazoomblog : Beirut anche il direttore del porto tra i 16 arrestati per lesplosione - #Beirut #anche #direttore #porto - MicCelozzi : Mentre Beirut è distrutta, succede anche questo . Non dimentichiamolo. Full-fledged military escalation looms large… -