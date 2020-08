Battibecco con Salvini: il vicesindaco Veronica Proserpio sfiduciata e costretta alle dimissioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Un fatto che sta facendo molto discutere oggi 7 agosto quello che coinvolge il vicesindaco Veronica Proserpio, che fino a pochi giorni fa ricopriva questa carica nell’omonimo Comune nei pressi di Como. Come molti ricorderanno, la 44enne DEM era stata protagonista di un Battibecco acceso, ma civile, con Matteo Salvini a Milano Marittima. L’ex Ministro dell’Interno è pertanto al centro di un altro fatto, seppur in modo indiretto, dopo il caso della mascherina con il messaggio “Memento Audere Semper”. Ve ne abbiamo parlato stamane. Cosa è capitato al vicesindaco Veronica Proserpio dopo la discussione con Matteo Salvini Quello che sembrava il classico video virale, con risonanza per 24-48 ... Leggi su bufale

