Basket, morto Michael Ojo: il 27enne era il centro della Stella Rossa (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia nel mondo del Basket: il 27enne Michael Ojo, centro della Stella Rossa di Belgrado è morto nella giornata di oggi, come ha reso noto i media locali. Il giocatore sarebbe stato colto da infarto durante un allenamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

