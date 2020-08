Armi nucleari, non basta ricordare Hiroshima se poi custodiamo gli ordigni Usa (Di venerdì 7 agosto 2020) Le due bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti nel 1945 sul Giappone, a Hiroshima il 6 agosto e a Nagasaki tre giorni dopo, sono state il più grande crimine contro l’umanità. L’esplosione di questi due ordigni generò in pochi secondi un’onda d’urto che rase al suolo le città per un raggio di almeno due chilometri, uccidendo all’istante decine di migliaia di persone. In seguito, altre migliaia passarono dalla vita alla morte tra atroci sofferenze. Sebbene non sia ancora possibile ricostruire con precisione il numero di vittime, le stime parlano di una cifra compresa tra i 150.000 e i 200.000 morti e più di 150.000 feriti. I sopravvissuti, senza più la città intorno, senza alcuna consapevolezza di ciò che stava accadendo (non esistevano immagini di esplosioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

vaticannews_it : #6agosto Nel 75° anniversario della prima bomba atomica esplosa su #Hiroshima, #PapaFrancesco, in un messaggio, ha… - Avvenire_Nei : 75 anni dopo #Hiroshima, il mondo riaffila le armi nucleari - Avvenire_Nei : «Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato» - clikservernet : Armi nucleari, non basta ricordare Hiroshima se poi custodiamo gli ordigni Usa - Noovyis : (Armi nucleari, non basta ricordare Hiroshima se poi custodiamo gli ordigni Usa) Playhitmusic - -