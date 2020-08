Alena Seredova, lo scatto del figlio David-Lee Buffon con la sorella Vivienne è tenerissimo (Di sabato 8 agosto 2020) Alena Seredova ha regalato ai suoi seguaci un altro momento di infinita tenerezza: a rubare il cuore di tutti è stato uno scatto postato su Instagram che ritrae David-Lee Buffon, il secondogenito della Seredova nato dalla relazione con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, mentre abbraccia la piccola Vivienne Charlotte, avvolta in un morbido asciugamano personalizzato. Tra i bambini intercorrono ben 11 anni di differenza e due papà diversi, eppure il sorriso smagliante di David non dà adito a dubbi: è super orgoglioso di essere uno dei fratelli maggiori della sorellina Vivienne. La piccola di casa, infatti, può contare anche su Louis-Thomas, il primogenito di ... Leggi su dilei

Alena Seredova ha ripreso in mano la sua vita dopo l’addio a Gianluigi Buffon. La popolare showgirl ceca naturalizzata italiana è felicemente fidanzata con il manager della famiglia Agnelli Alessandro ...Quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del suo ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico, non ha fatto annunci clamorosi né ha gridato a mezzo stampa il suo dolore e la sua rabbia. La modella, ...