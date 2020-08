Agguato nel Napoletano, uomo ucciso in auto (Di venerdì 7 agosto 2020) Un uomo di 41 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. L'uomo si trovava all'interno della sua auto in via Primo Maggio, nei pressi della Villa ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Agguato nel Agguato nel centro di Giugliano: Carmine Fammiano ucciso per uno sgarro Stylo24 Agguato a Giugliano, 41enne ucciso a colpi di pistola in auto

Agguato a Giugliano, ucciso un 40enne davanti alla villa comunale

