Aereo va fuori pista in India per il maltempo, morti e feriti (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha tentato di atterrare ma ha dovuto riattaccare, come si dice in gergo aeronautico, per il maltempo e le forti piogge che si abbattono da ore in Kerala, nel sud dell India. E, al secondo tentativo di ... Leggi su gazzettadelsud

Agenzia_Ansa : #India, incidente aereo in Kerala, almeno due morti. Il velivolo proveniva da Dubai, fuori pista probabilmente per… - HuffPostItalia : India, aereo fuori pista con quasi 200 persone a bordo - GazzettaDelSud : Aereo va fuori pista in India per il maltempo, morti e feriti - annasoReta : RT @ultimenotizie: Un aereo dell'Air #India, proveniente da Dubai, è uscito fuori pista, probabilmente per le forti piogge, all'aeroporto d… - TorinoxArturo : RT @ultimenotizie: Un aereo dell'Air #India, proveniente da Dubai, è uscito fuori pista, probabilmente per le forti piogge, all'aeroporto d… -