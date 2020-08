Uomo ucciso con una coltellata al collo: fermato il figlio. (Di giovedì 6 agosto 2020) Un anziano, Terenzio Roma , 85 anni, di Corbola, Rovigo,, imprenditore in pensione, è morto all'ospedale di Adria, Rovigo, la scorsa notte per le ferite al collo infertegli dal figlio, omonimo, di 45 ... Leggi su leggo

Un anziano, Terenzio Roma, 85 anni, di Corbola (Rovigo), imprenditore in pensione, è morto all'ospedale di Adria (Rovigo) la scorsa notte per le ferite al collo infertegli dal figlio, omonimo, di 45 a ...