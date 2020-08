‘Uomini e Donne’, è rottura tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? Gli indizi (Di giovedì 6 agosto 2020) L’amore tra Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, ed il calciatore Kevin Bonifazi sembrerebbe essere al capolinea. Avvisaglie di una possibile crisi tra i due si erano già viste durante i mesi di lockdown nei quali Angela aveva violato le restrizioni per tornare in casa dei suoi a Napoli per via di una litigata col suo ragazzo. La Nasti aveva poi violato nuovamente le norme restrittive per tornare da Kevin e fare pace. Ad oggi però la situazione sembrerebbe essere cambiata. Tra i due infatti ci sarebbe una crisi profonda. Angela ha cancellato tutte le foto di Bonifazi presenti sul suo profilo Instagram, mentre il ragazzo ha pubblicato dei post sui social in vacanza con i suoi amici tra i quali non ... Leggi su isaechia

