Uomini e Donne, da Maria De Filippi anche il big di Temptation Island: gli ultimi rumors (Di giovedì 6 agosto 2020) Toto tronisti per Uomini e Donne. Spunta il nome di Alessandro Basciano, che potrebbe essere uno dei papabili. Non è nuovo del programma. Infatti, quando Giulia Quattrociocche preferì scelse Daniele Schiavon al suo posto, Maria De Filippi gli chiese di ballare. Pare che gli venne chiesto di partecipare al programma. Ma colpo di scena: arriva Temptation Island. Adesso, però, sembra che le porte di “Uomini e Donne” possano aprirsi presto. Alessandro, che ha partecipato a a Temptation Island, dovrebbe essere sul trono di Maria come concorrenti. La sua storia con Valeria (la ex fidanzata di Ciavy) è finita. ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Qui Genova, dopo aver visitato il carcere di Marassi. Sempre dalla parte di donne e uomini della Polizia Penitenzia… - lauraboldrini : Bene il decreto del governo sulla #DoppiaPreferenzaDiGenere in #Puglia. Ora si faccia finalmente un salto verso l… - ItaliaViva : La parità di genere è un tema centrale che deve coinvolgere tutte le forze in Parlamento. Non è una concessione fat… - MinnieCatCalico : RT @thedisabledview: la rabbia che provo questo momento non riesco a descriverla a parole. Questi uomini vogliono POTERE sulle loro vittime… - gioalbarosa : Poco o nulla è stato fatto o è in programma di fare - che non sia effimero sussidio, senza concrete garanzie pross… -