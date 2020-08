Uefa: “Nessuna sanzione per le proteste Black Lives Matter” (Di giovedì 6 agosto 2020) Non ci sarà sanzione per i giocatori che inneggeranno alla protesta Black Lives Matter. Lo ha spiegato l’Uefa, in una nota. “La Uefa si è attivamente consultata con i club coinvolti nelle nostre competizioni, per trovare un momento adeguato in cui i giocatori che vogliono protestare avranno questa opportunità”, si legge nella nota. “La Uefa ha una tolleranza zero nei confronti del razzismo e qualsiasi giocatore che voglia protestare in questo modo per chiedere l’uguaglianza tra gli esseri umani, non dovrà affrontare sanzioni disciplinari”. “Nel 2020, tutto il mondo si è mobilitato per reagire a due eventi di portata sismica, proteggendo le famiglie e le comunità dalla pandemia globale e lottando ... Leggi su alfredopedulla

