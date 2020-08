Tra ritardi e Covid, festeggiamenti ridotti per la galleria del Ceneri (Di giovedì 6 agosto 2020) Venerdì 4 settembre l'inaugurazione ufficiale. Inizialmente erano previsti 650 ospiti, ma non sarà così Leggi su media.tio.ch

TCSGottardo : #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 2 km, traffico congestionato, ritardi fino a 20 minuti - TCSGottardo : #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 1 km, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti - TCSTrafficoA2 : #A2 - Chiasso -> S. Gottardo - tra Quinto e Airolo traffico bloccato per 1 km, traffico congestionato, ritardi fino a 10 minuti - Dante79541968 : A Genova non c'è pace, oggi pomeriggio l'allarme bomba nella rimessa AMT di Gavette... Poi presenza indebita di per… - muoversintoscan : ????A causa di un ostacolo sulla linea tra le stazioni di San Cassiano e Marradi la circolazione è rallentata sulla l… -

Tra ritardi e Covid, festeggiamenti ridotti per la galleria del Ceneri

BELLINZONA - Alptransit e la galleria di base del Ceneri saranno i protagonisti della prima settimana di settembre in Ticino. L'opera verrà infatti inaugurata e consegnata alle FFS. La galleria ridurr ...

Il Cosenza? Secondo la Bbc è la migliore squadra d’Europa post lockdown

Tra i top campionati europei quale squadra ha avuto la miglior prestazione nel post lockdown? Il Real Madrid che ha scavalcato il Barcellona e vinto la Liga? Il Liverpool che finalmente ha conquistato ...

