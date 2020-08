Tenet: il film di Christopher Nolan sarà distribuito in Cina, ecco la data (Di giovedì 6 agosto 2020) Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, ha ottenuto la distribuzione in Cina e oggi è stata svelata la data prevista per il debutto. Tenet sarà distribuito in Cina, mercato particolarmente importante a livello degli incassi, e la data di uscita è venerdì 4 settembre. Il lungometraggio diretto da Christopher Nolan sarà quindi proposto nel mercato asiatico pochi giorni dopo il debutto previsto negli Stati Uniti. Warner Bros ha inoltre svelato che in Cina, dove aveva incassato nel 2010 circa 60 milioni di dollari, verrà proposto il ritorno nelle sale di Inception il 28 agosto. Tenet, che segna l'atteso ... Leggi su movieplayer

