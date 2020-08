Sottrae bancomat ad anziano ricoverato per coronavirus e gli prosciuga il conto: denunciato infermiere (Di giovedì 6 agosto 2020) Gabriele Laganà L'infermiere, in servizio nel pronto soccorso di un ospedale della Bergamasca, e la compagna sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso L’avidità a volte spinge le persone con pochi scrupoli a compiere azioni criminali e moralmente inaccettabili ai danni dei più deboli ed indifesi. Un po’ come accaduto in un ospedale della provincia di Bergamo dove un anziano, purtroppo poi deceduto, ricoverato per coronavirus sarebbe stato derubato, questo secondo le accuse, da un infermiere e dalla sua fidanzata. Solo tre giorni fa, dopo indagini durate mesi, i due sono stati individuati e denunciati a piede libero perché ritenuti responsabili della sottrazione di un ingente somma di denaro dal bancomat di ... Leggi su ilgiornale

