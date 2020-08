SINE DIE: 100 fotografi illustrano il tempo del lockdown (Di giovedì 6 agosto 2020) CATANIA – Mostra SINE DIE: 100 fotografi illustrano il tempo sospeso del lockdown durante l’emergenza del Coronavirus SINE DIE: la mostra che racconta, tramite 100 fotografi, il tempo sospeso durante il Coronavirus Trasformazioni in atto, un mondo in cambiamento: questo è il tempo sospeso del Coronavirus. La mostra SINE DIE nasce dalla raccolta di 100 … Leggi su periodicodaily

SINE DIE: la mostra che racconta, tramite 100 fotografi, il tempo sospeso durante il Coronavirus Trasformazioni in atto, un mondo in cambiamento: questo è il tempo sospeso del Coronavirus. La mostra S ...

Rsa, lockdown eterno per gli anziani: “Potranno uscire solo dopo l’inverno”

Gli esperti suggeriscono di vietare la mobilità degli ospiti. L’assessore Icardi: «Sono d’accordo, ma l’ultima parola spetterà ai gestori» «Al momento non ci sono le condizioni di sicurezza». Le condi ...

