Scuola, dalla didattica di emergenza alla riapertura. Le voci dei protagonisti (Di giovedì 6 agosto 2020) Da Nord a Sud, 18 docenti e dirigenti, sei studenti e una decina di genitori dicono la loro su pregi, difetti e difficoltà incontrate in questi mesi in un libro. Che ci aiuta a capire come la Scuola ha affrontato il lockdown tra reticenza, responsabilità, rimodulazione. E... Leggi su repubblica

fattoquotidiano : Pioggia di fondi per finanziarie la ripartenza. Dalla scuola ai vaccini, i vari capitoli del decreto agosto - borghi_claudio : *ATTENZIONE* Causa mix infortunio e cessazione impegno istituzionale come Presidente di Commissione Bilancio, dichi… - StraNotizie : Scuola, dalla didattica di emergenza alla riapertura - cronaca_news : Scuola, dalla didattica di emergenza alla riapertura - 11Silx : @ElisabettaPic13 @LorellaGalanti ??????A riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che manco la CEPU può bastare per queste… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dalla Scuola, dalla didattica di emergenza alla riapertura La Repubblica Scuola, dalla didattica di emergenza alla riapertura

Le potremmo chiamare le tre R, le tre parole chiave che segnano la storia della didattica a distanza. Reticenza, responsabilità, rimodulazione. Partiamo dall'inizio, quando in febbraio in alcune città ...

Virus Germania, 1.000 contagi in un giorno, mai così tanti da maggio: scuole riaperte pochi giorni fa

Nuovo boom di contagi di Covid-19 in Germania, proprio mentre migliaia di studenti tornano ad affollare i banchi di scuola di alcuni suoi stati. Il Robert Koch Institute, l'organizzazione responsabile ...

Le potremmo chiamare le tre R, le tre parole chiave che segnano la storia della didattica a distanza. Reticenza, responsabilità, rimodulazione. Partiamo dall'inizio, quando in febbraio in alcune città ...Nuovo boom di contagi di Covid-19 in Germania, proprio mentre migliaia di studenti tornano ad affollare i banchi di scuola di alcuni suoi stati. Il Robert Koch Institute, l'organizzazione responsabile ...