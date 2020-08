Sant’Agata de’ Goti, dalla Razzano lettera al vetriolo ai “vecchi amici” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiHa il sapore di una lettera al vetriolo il messaggio con cui Giovanna Razzano commenta le vicende politiche di Sant’Agata de’ Goti, comune chiamato al voto per le amministrative. Giovanna Razzano, come noto, non sarà della partita perchè ha optato per un’altra competizione, quella per le Regionali dove è in campo con ‘Noi Campani’. Scelta che, a quanto pare, alcuni degli storici compagni di viaggio della politica saticulana non hanno apprezzato. Scrive infatti Giovanna Razzano: “La mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania non è il frutto della improvvisazione, ma nasce da un progetto di lungo periodo sostenuto da un gruppo di amici con i quali, in piena sintonia con la linea del ... Leggi su anteprima24

