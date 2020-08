Roma Friedkin, closing atteso per il 31 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) . I calciatori sono stati già avvisati, dal 1 settembre si può operare sul mercato La firma sull’accordo preliminare è avvenuta, ora manca soltanto il closing che avverrà il 31 agosto, come riportato da Sky Sport. La Roma – dunque – avrà un nuovo proprietario dal 1 settembre. I calciatori sono stati già avvisati del cambio di proprietà, nelle prossime settimane verranno discusse tutte le situazioni. Dal 1 settembre la società potrà anche operare sul mercato per via dell’immissione di nuova liquidità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : ULTIM’ORA ROMA ? Cessione del club: vicinissima la firma preliminare con il gruppo Friedkin #SkySport… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - Pasqual27977769 : RT @Gazzetta_it: #Roma, la piazza si scalda, #Friedkin è già idolo: 'La nostra liberazione!' - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Roma, la piazza si scalda, #Friedkin è già idolo: 'La nostra liberazione!' -