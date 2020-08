Pesto di basilico ritirato dagli scaffali per rischio microbiologico: attenzione al tappo rigonfiato [MARCHIO E LOTTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Pesto di basilico La Selva SARLU (Società agricola a responsabilità limitata uninominale) – Pesto Vegan (biologico), per rischio microbiologico. Il LOTTO incriminato è il n° E181, prodotto da “La dispensa di campagna srlu“, con data di scadenza 29/06/2023, venduto in vasetti di vetro da 180 grammi. Il richiamo è arrivato in seguito al “rigonfiamento del tappo con innalzamento del PH del prodotto”. I vasetti gonfi sono riconoscibili anche perché espellono olio a causa della pressione interna.L'articolo Pesto di basilico ritirato dagli scaffali ... Leggi su meteoweb.eu

