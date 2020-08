Non si nascondono più: si baciano e svelano al mondo il loro amore. Fan pazzi di gioia per la coppia (Di giovedì 6 agosto 2020) Il 2020 non smette di riservare sorprese e così dopo le voci di gossip che si sono rincorse per settimane ora arrivano le prime immagini che confermano la storia d'amore più inattesa dell'estate. A pubblicarle è il settimanale Oggi in edicola domani con le fotografie in esclusiva del bacio tra Francesca Pascale, 35 anni, e Paola Turci, 55. A bordo di uno yacht nelle acque del Cilento, destinazione gettonatissima in questa estate Covid-19, l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantante romana si scambiano baci e gesti di affetto. A completare la storia, che rischia di diventare uno dei gossip più seguiti dell'estate, Oggi informa i lettori che lo yacht da 25 metri preso in affitto dalle due ha un costo di circa 60mila euro a settimana. Era stato lo stesso magazine a seguire nelle scorse settimane ... Leggi su howtodofor

