Morte Carlotta Benusiglio, il caso si riapre: identificata lesione sul collo ante mortem (Di giovedì 6 agosto 2020) Morte Carlotta Benusiglio, clamorosa svolta investigativa. Ne dà notizia Repubblica.it. La stilista 37enne trovata impiccata con una sciarpa a un albero in piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016, potrebbe non essersi suicidata come fino ad ora l’inchiesta (destinata all’archiviazione) aveva acclarato. Morte Carlotta Benusiglio: il caso si riapre, cade ipotesi suicidio? Secondo quanto trapela in queste ore, infatti, l’esito di una nuova perizia avrebbe indotto la Procura a sostenere che la Morte di Carlotta Benusiglio sia avvenuta prima dell’impiccamento. L’ex fidanzato Marco Venturini è indagato per omicidio volontario e maltrattamenti. Le telecamere di ... Leggi su urbanpost

Carlotta_Lottie : RT @una_Promessa: D'Annunzio che ha inscenato la sua morte ben 3 volte per pubblicizzare il suo libro ci sarebbe stato benissimo al centro… - carlotta_jacono : RT @davidececere24: Pena di morte per i meteorologi che continuano a darmi false speranze con piogge che non arrivano mai - Barce_Rez : Sono sconvolta per la morte di Carlotta Martellini. Viaggio con le amiche, neo 18enne. Mykonos, la tragedia.... Il… - UmbriaDomani : In tanti a #Solomeo a dare l'ultimo saluti a Carlotta Martellini - PerugiaToday : Due città e centinaia di persone si preparano all'ultimo saluto della giovane studentessa morta in Grecia -