Migranti: Di Maio, 'Italia deve investire in politica estera' (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Vogliamo adoperarci per rafforzare le istituzioni democratiche tunisine. Favorire occasioni di sviluppo nei Paesi vicini in difficoltà è il solo modo per frenare i cosiddetti Migranti economici. Il punto non sono gli sbarchi, ma le partenze. I primi alimentano solo la propaganda di pochi. Dobbiamo intervenire alla radice e l'Italia deve trovare il coraggio di farlo attraverso una politica più attiva nel Mediterraneo, anche in termini di risorse. Bisogna avere il coraggio di investire di più nella nostra politica estera. Non dimentichiamoci che in alcuni Paesi, come la Libia, abbiamo i nostri interessi geostrategici e la competizione con i nostri partner, seppur sana e leale, esiste". Lo dice il ministro degli ... Leggi su liberoquotidiano

La7tv : #lariachetira @DSantanche (Fratelli d'Italia): 'Da anni ci battiamo per il blocco navale, poi Di Maio come Alice ne… - Rinaldi_euro : Ma ancora qualcuno gli crede? Luigi Di Maio: 'Mettiamo fuori uso i barconi dei migranti'. Il premier tunisino: 'Da… - fattoquotidiano : Migranti, Di Maio ai cittadini tunisi: “Non siete in guerra, non otterrete permesso di soggiorno”. Poi propone: “Se… - cclatwe : @luigidimaio - TV7Benevento : Migranti: Di Maio, 'Italia deve investire in politica estera'... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Maio Migranti, Conte si allinea a Di Maio: «Basta irregolari» | il manifesto Il Manifesto Migranti: Di Maio, 'rispettare accordi su decreti sicurezza ma attenzione a tempi'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "L’accordo fatto in maggioranza" per la modifica dei decreti sicurezza "va rispettato. Detto questo, ora il problema è altrove e le ricordo che i tempi in politica sono fond ...

Migranti: deputato tunisino Abdelaali in visita a Lampedusa

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Il deputato tunisini Sami Ben Abdelaali è appena arrivato a Lampedusa dove incontrerà il sindaco dell'isola Salvatore Martello. Una visita decisa per "capire da vicino" c ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "L’accordo fatto in maggioranza" per la modifica dei decreti sicurezza "va rispettato. Detto questo, ora il problema è altrove e le ricordo che i tempi in politica sono fond ...Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Il deputato tunisini Sami Ben Abdelaali è appena arrivato a Lampedusa dove incontrerà il sindaco dell'isola Salvatore Martello. Una visita decisa per "capire da vicino" c ...