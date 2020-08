Michelle depressa? È colpa di Trump! (Di giovedì 6 agosto 2020) Per buona parte della giornata la terza notizia del sito di Repubblica è stata una fondamentale dichiarazione di Michelle Obama. “Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sto cercando di combatterla”, ha dichiarato nella seconda puntata del podcast in cui dialoga con l'editorialista del Washington Post Michelle Norris (diciamo un filo meno incalzante di quanto fu Frost con Nixon durante il Watergate). “Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia”, precisa subito l’ex first lady, anche perché immaginiamo per lei sia stata fortunatamente più agevole che per un operaio di Alzano Lombardo. No, la causa clinica scatenante è un’altra, il male oscuro è chiarissimo, i colpevoli sono annidati lì, in quello Studio Ovale che Michelle conosce ... Leggi su nicolaporro

eziomauro : Michelle Obama: 'Sono depressa'. L'ex first lady provata da Covid, tensioni razziali e Trumpdi BENE… - TizianaFerrario : Anche io sarei un po’ depressa con un presidente come Trump che inonda di notizie contraddittorie gli… - mittdolcino : RT @GioSallusti: #Michelle #Obama battezza un nuovo genere di depressione, la depressione ideologica... I dettagli (sur)reali sul sito di… - DiplomaziaTW : RT @GioSallusti: #Michelle #Obama battezza un nuovo genere di depressione, la depressione ideologica... I dettagli (sur)reali sul sito di… - adrianobusolin : RT @GioSallusti: #Michelle #Obama battezza un nuovo genere di depressione, la depressione ideologica... I dettagli (sur)reali sul sito di… -