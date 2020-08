Manchester United, Solskjaer: “Da noi non si è mai visto il vero Sanchez” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’allenatore del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer ha commentato l’addio di Alexis Sanchez, che ha rescisso con i Red Devils per passare all’Inter a titolo definitivo, riconoscendo il valore del giocatore cileno ma ammettendo di non averlo mai visto ai suoi livelli: “Lui è d’accordo e noi siamo d’accordo. Alexis lì si è trovato bene e a loro è piaciuto. Per lui sicuramente è una buona cosa. Gli auguriamo tanta fortuna. È un top player e noi vogliamo che si esprima al massimo. Per qualche ragione non abbiamo mai visto il miglior Alexis. Ma è un grande professionista”. Leggi su sportface

