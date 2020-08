Lo spoiler di Patrizia De Blanck: parteciperò al GF Vip con Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento (Di giovedì 6 agosto 2020) Gabriel Garko Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 5 ma ancora nessun concorrente è stato ufficializzato. Il cast, però, è praticamente fatto e c’ha pensato una delle ‘celebrità’ scelte a svelare alcuni dei vip pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà. Si tratta di Patrizia De Blanck, arruolata nella Casa da Alfonso Signorini. La contessa ha rivelato – in un’intervista live riportata in un video da Isa e Chia – di partecipare al prossimo GF Vip, lasciandosi sfuggire anche i nomi di altri tre concorrenti: Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. “Io so solo Gregoraci, ... Leggi su davidemaggio

mattia_bufis : @la_patrizia_ @JPeppp Spoiler: quello è palesemente Messi, ma in realtà è solo un giocatore che ricorda moltissimo Messi legalmente parlando - patrizia_rella : RT @grupposupporto: Oggi 30 Luglio è la giornata mondiale dell'amicizia e noi la celebriamo con i nostri super amici Can e Sanem ?? (e il pi… - Teresa_La_Vispa : SPOILER: è stato lui, Lima, il porco, ad uccidere Patrizia e si è preso 18anni di carcere. #chilhavisto - patrizia_rella : RT @irEm_9019: Spoiler: Oggi CeyCey darà il meglio di sè???? Non vedo l'ora di vedere il doppiaggio tanto atteso???? Preparatevi ?? #DayDreame… -

Ultime Notizie dalla rete : spoiler Patrizia Lo spoiler di Patrizia De Blanck: parteciperò al GF Vip con Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento DavideMaggio.it Lo spoiler di Patrizia De Blanck: parteciperò al GF Vip con Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento

Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 5 ma ancora nessun concorrente è stato ufficializzato. Il cast, però, è praticamente fatto e c’ha pensato una delle ‘celebrità’ scelte a sv ...

Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip 5 ma ancora nessun concorrente è stato ufficializzato. Il cast, però, è praticamente fatto e c’ha pensato una delle ‘celebrità’ scelte a sv ...