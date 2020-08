Libero: il Napoli ha speso 10 milioni a punto, quasi quanto la Juve ma per finire settimo (Di giovedì 6 agosto 2020) Il valore della rosa diviso il numero di punti in classifica. E’ un giochetto statistico facile che mette in evidenza quanto ha resto l’investimento stagionale in termini di risultati. Libero riporta questa classifica un po’ stramba, dalla quale risulta che “la squadra che ha fatto peggio è il Napoli: 10 milioni spesi per ogni punto e niente zona-Champions”. La più virtuosa è il Verona, che guida questa graduatoria stilata in base al “costo per ogni singolo punto conquistato”: a dispetto del nono posto, ha speso 0,976 milioni a punto. La Juventus ha investito 10,4 milioni per ogni punto portato a casa, ma almeno ha vinto lo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Libero: il #Napoli ha speso 10 milioni a punto, quasi quanto la #Juve ma per finire settimo Nel rapporto valore de… - PADANO_LIBERO : @Icios007 @dick_handley @GLPini @piunord ?? Comunque mitici i tweet sul Napoli e le partite in trasferta... Ahahaha… - IpensieriA : @VittorioSgarbi @Adnkronos @ilgiornale @Libero_official @Agenzia_Italia @Agenzia_Dire @askanews_ita @LaPresse_news… - stressedfra : RT @Poesiaitalia: Uomo libero, sempre amerai il mare! È il tuo specchio il mare: ti contempli l'anima nell' infinito muoversi della sua lam… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Uomo libero, sempre amerai il mare! È il tuo specchio il mare: ti contempli l'anima nell' infinito muoversi della sua lam… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Napoli Libero: il Napoli ha speso 10 milioni a punto, quasi quanto la Juve ma per finire settimo IlNapolista Comune, de Magistris lavora al progetto Clemente

Portato a casa il voto sul Rendiconto di Bilancio, che non era scontato ma sul quale sapeva che difficilmente sarebbe scivolato, Luigi de Magistris si concentra sugli ultimi nove mesi e mezzo di manda ...

Inchiesta sul Bar Centrale resta in carcere Posillico ritenuto il gestore di fatto

Il gip del tribunale ha respinto la richiesta di mitigazione della misura cautelare in quella degli arresti domiciliari: attuale il rischio di reiterazione del reato Rispondendo alle domande del giudi ...

Portato a casa il voto sul Rendiconto di Bilancio, che non era scontato ma sul quale sapeva che difficilmente sarebbe scivolato, Luigi de Magistris si concentra sugli ultimi nove mesi e mezzo di manda ...Il gip del tribunale ha respinto la richiesta di mitigazione della misura cautelare in quella degli arresti domiciliari: attuale il rischio di reiterazione del reato Rispondendo alle domande del giudi ...