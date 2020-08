Juventus, la Champions può non bastare a Sarri: quattro nomi per sostituirlo (Di giovedì 6 agosto 2020) Maurizio Sarri resta in bilico alla guida della Juventus. Nonostante le conferme sul futuro del mister arrivate dalla società, i rumors di mercato continuano ad essere insistenti. Il destino dell'allenatore sembra non essere legato neppure all'eventuale vittoria della Champions League.Juventus: se salta Sarri sono 4 i nomi in lizzacaption id="attachment 996657" align="alignnone" width="535" Sarri (Getty Images)/caption"Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi", aveva detto solamente pochi giorni fa Fabio Paratici confermano Maurizio Sarri. La verità, però, non esattamente questa. E la panchina della Juventus sembra essere sempre in bilico. Infatti, al termine della stagione ... Leggi su itasportpress

tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - juventusfc : Si avvicina la #UCL! #JuveOL, - 2?? Le news dal Training Center e gli appuntamenti di domani ??… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - RosyProietti : RT @juventusfc: La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE #OneTouchAwayFrom… - ItaSportPress : Juventus, la Champions può non bastare a Sarri: quattro nomi per sostituirlo - -