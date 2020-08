Joe Biden non andrà a Milwaukee per accettare la nomination democratica (Di giovedì 6 agosto 2020) Il candidato democratico Joe Biden non andrà a Milwaukee, Wisconsin, per accettare la nomination democratica. Lì si dovrebbe tenere la Convention democratica. Biden accetterà invece la nomination nel suo Stato d’origine, il Delaware. Joe Biden non andrà a Milwaukee Durante la Convention nazionale democratica il vincitore delle primarie dovrebbe accettare la sua nomina per la … Leggi su periodicodaily

Joe Biden non andrà a Milwaukee per accettare la nomination democratica

Durante la Convention nazionale democratica il vincitore delle primarie dovrebbe accettare la sua nomina per la corsa alla Casa Bianca. Quest’anno la convention si terrà a Milwaukee, in Wisconsin. Tut ...

Twitter blocca il profilo della campagna di Trump che aveva scritto che i bambini sono virtualmente immuni al coronavirus

C’erano stati precedenti noti, come il flag con l’alert per le fake news inserito sotto a un tweet di Donald Trump. Ora, il social network di Jack Dorsey, Twitter, apre un altro fronte della battaglia ...

