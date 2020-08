Inter, Mourinho bussa alla porta…per un difensore (Di giovedì 6 agosto 2020) Con José Mourinho l'Inter ha vissuto momenti che mancavano da 45 anni ovvero la vittoria della Champions League, coronata poi con il trionfo in campionato e in Coppa Italia. Quel 'triplete' che lo stesso Mourinho rinfacciò ai tifosi della Juventus durante un match tra i bianconeri e lo United.Mourinho VUOLE SKRINIARcaption id="attachment 988011" align="alignnone" width="300" Mourinho (getty images)/captionL'attuale allenatore degli Spurs ha vissuto un anno non semplicissimo alla guida degli Spurs. Al portoghese va dato il merito di aver preso una squadra in grandissima difficoltà e averla portata al sesto posto. Per fare un campionato di vertice l'ex allenatore del Real Madrid vuole una squadra in grado di reggere lo scontro con le big 4 della Premier. Ecco quindi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Inter, Mourinho bussa alla porta...per un difensore - - josedema : RT @maumou72: Lele #Oriali totale empatia con tutti i mister interisti con cui ha avuto a che fare, da team manager accompagnatore??: Mancin… - TUTTOINTER : RT @RiccardoDanna1: 2 giorni fa Giornalisti: '#Lukaku-#Inter:vale 83 mln?' 2 giorni dopo Giornalisti: '#Lukaku-#Juve: che affare' Il gior… - Alefarris83 : @Peppebarba2 @Nonandratuttob1 @oraeraora @LucianoMoggi Ho detto che l'Inter di Mourinho aveva un gioco spumeggiante… - massimoingusci : RT @maumou72: Lele #Oriali totale empatia con tutti i mister interisti con cui ha avuto a che fare, da team manager accompagnatore??: Mancin… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Mourinho Inter, Mourinho bussa alla porta…per un difensore ItaSportPress Calciomercato Inter, Nainggolan da Mourinho | Via libera per il super colpo

L’Inter insegue Ndombele e potrebbe mettere sul piatto Nainggolan per strappare il sì del Tottenham per il centrocampista francese Un matrimonio destinato ad esaurirsi quello tra Tanguy Ndombele e il ...

Juve, effetto Stadium da reinventare: “Ora estraniamoci”

Venerdì sera i bianconeri ospitano il Lione in Champions a porte chiuse. Il bunker d’Europa alla prova del virus: senza tifosi il rendimento è crollato Lo scenario è ormai diventato famigliare, ma una ...

L’Inter insegue Ndombele e potrebbe mettere sul piatto Nainggolan per strappare il sì del Tottenham per il centrocampista francese Un matrimonio destinato ad esaurirsi quello tra Tanguy Ndombele e il ...Venerdì sera i bianconeri ospitano il Lione in Champions a porte chiuse. Il bunker d’Europa alla prova del virus: senza tifosi il rendimento è crollato Lo scenario è ormai diventato famigliare, ma una ...