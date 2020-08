Instagram lancia Reels e sfida TikTok (Di giovedì 6 agosto 2020) Il mondo dei social è sempre più video-oriented e Zuckeberg lo sa bene. Per questo Instagram ha deciso di sfidare il colosso cinese TikTok e proporre sull'app una nuova funzione: si chiama Instagram Reels ed è in arrivo anche in Italia. Già testato in Brasile, India, Germania e Francia, il nuovo format sfrutta le potenzialità di Instagram per creare video di 15-60 secondi con audio, effetti di realtà aumentata, caratteri speciali e transizioni. Come funziona Instagram Reels? Per registrare un video basterà aprire la fotocamera di Instagram come se stessimo per girare la nostra prossima storia, selezionare la funzione «Reels» nella parte inferiore ... Leggi su gqitalia

