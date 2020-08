Insigne stringe i denti per Barcellona: “Ha carattere e muscoli forti, farà di tutto per esserci” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lorenzo Insigne, infortunatosi nell’ultima giornata di campionato contro la Lazio, ha rimediato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore sinistro con edema osseo e la sua presenza nel match del Camp Nou contro il Barcellona è in forte dubbio. La sfida contro Messi è la classica partita che proprio non vuole saltare e per lo scugnizzo di Frattamaggiore c’è una speranza concreta che cresce giorno dopo giorno dopo gli ultimi test del capitano azzurro che hanno fatto aumentare la fiducia. Anche Alfonso De Nicola, ex responsabile staff sanitario del Napoli, intervenuto in collegamento video a “TeleCapri Onda Azzurra”, ha parlato dell’infortunio capitano azzurro. “Non conosco nel dettaglio la situazione ma quando si parla di lesione ... Leggi su anteprima24

