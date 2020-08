Infermieri, la rabbia di Giuseppe Carbone (Fials): "Sconcertati di fronte alle disuguaglianze lampanti e discriminatorie dell'Asl di Brindisi" (Di giovedì 6 agosto 2020) "Siamo Sconcertati di fronte alle disuguaglianze lampanti e discriminatorie che l'Asl di Brindisi continua a reiterare a danno degli Infermieri che da anni lavorano, con contratti di precariato, con impegno e dedizione per salvaguardare la salute dei cittadini Brindisini. Una professionalità, quella degli Infermieri, resa ancora più evidente dall'emergenza sanitaria Covid, fino a chiamarli “eroi”, insieme ai medici e agli altri professionisti sanitari che hanno lottato e vinto il virus nonostante la paura per se stessi e i propri cari. Infermieri assunti nella ASL di Brindisi con regolari contratti individuali di lavoro, per oltre 12 mesi dal 2017, per ... Leggi su liberoquotidiano

Passata l'emergenza Covid-19 la rabbia degli infermieri a Udine: «Ora serve... Il Gazzettino Infermieri, la rabbia di Giuseppe Carbone (Fials): "Sconcertati di fronte alle disuguaglianze lampanti e discriminatorie dell'Asl di Brindisi"

