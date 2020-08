In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Agosto: (Di venerdì 7 agosto 2020) Dossier Cade il segreto sul Cts, per ora smentito Salvini Dopo la polemica (e il Tar), resi pubblici 5 verbali di Laura Margottini e Ilaria Proietti E Salvini finì spiaggiato di Marco Travaglio 7 Agosto 2019. Matteo Salvini, reduce dalle pirotecniche vacanze al Papeete Beach di Milano Marittima, incassa in Senato il secondo successo in tre giorni, dopo l’approvazione del dl Sicurezza-bis: rompe il Contratto di governo coi 5Stelle e vota la mozione Pd pro Tav Torino-Lione con dem, FI e FdI, respingendo quella contraria del M5S. Poi … Le storie “Così l’azienda mi ha costretto a lavorare anche durante la Cig” I nostri lettori e i furbetti della i Cassa integrazione Covid-19 di RQuotidiano L’Intervista – Gustavo Zagrebelsky “Questo non è autoritarismo, il resto solo opinioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : “Criticità nelle procedure” per i tre ospedali dedicati (due mai aperti): il caso investe il cerchio magico di De L… - fattoquotidiano : Proprio come l’immenso Mike Tyson, anche il nostro Renatino Brunetta, a fine carriera, vuole tornare sul ring e rip… - fattoquotidiano : Leggo che a Roma sul nome della fermata della “Metro C” di via Amba Aradam, da intitolare al martire della Resisten… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Agosto: - clikservernet : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Agosto: -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Agosto: Il Fatto Quotidiano Il Governo adesso deve spiegare in Parlamento

Problemi sui quali, alla fine, dovrà pur pronunciarsi il Parlamento. Questo perché l’atteggiamento allora tenuto dall’Esecutivo risulta oggi, a dir poco, singolare. Partiamo dall’inizio, seguendo le ...

Covid Center in Campania, blitz in tre aziende: i subappalti nel mirino della Procura

Hanno visitato gli uffici delle aziende entrate in seconda battuta nel grande affare dei covid hospital. Una mossa per molti versi a sorpresa, passata sotto traccia, che punta a raccogliere tutti i pe ...

Problemi sui quali, alla fine, dovrà pur pronunciarsi il Parlamento. Questo perché l’atteggiamento allora tenuto dall’Esecutivo risulta oggi, a dir poco, singolare. Partiamo dall’inizio, seguendo le ...Hanno visitato gli uffici delle aziende entrate in seconda battuta nel grande affare dei covid hospital. Una mossa per molti versi a sorpresa, passata sotto traccia, che punta a raccogliere tutti i pe ...