Il Segreto, trama venerdì 7 agosto 2020: Tristan e Pepa, notte di passione (Di giovedì 6 agosto 2020) Vediamo cosa ci riserverà la puntata della soap opera Il Segreto in onda venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5 in replica. Soledad ha deciso di rischiare la vita pur di scappare dalla casa in cui Francisca la tiene prigioniera per non fargli vedere Juan. La giovane ha convinto Pepa a somministragli dei funghi velenosi, così da poter essere ricoverata e poi scappare. La levatrice l’ha aiutata, anche se l’ha messa al corrente del grave rischio che corre. Intanto, i Castaneda sono scivolati nella rovina dopo che Francisca ha fatto perdere loro casa e lavoro. Nelle puntate della soap Il Segreto di questa settimana, Soledad è stata più volte minacciata dalla madre. Inoltre, la ragazza non sa che anche sua cugina è d’accordo con Francisca, nonostante ... Leggi su kontrokultura

