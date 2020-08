Germania, Francia, Spagna & C. Il Coronavirus torna a far paura. In Italia contagi più contenuti grazie al lockdown. E chi ha chiuso meno di noi ha perso più punti di Pil (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Europa è alle prese con il Coronavirus. Di nuovo. Sì, perché dati alla mano i numeri relativi ai contagi sono tornati a salire, in alcuni casi anche in maniera preoccupante. Il Belgio, tanto per cominciare, ha registrato un incremento degli infetti del 60 per cento solo nell’ultima settimana di luglio. La Francia parla di un “equilibrio fragile” e in Romania si viaggia su una media di oltre mille casi al giorno. In Italia, invece, la situazione sembra essere diversa. Almeno per il momento. Il Belpaese per settimane finito sulle prime pagine dei quotidiani internazionali, anche con tono canzonatorio e che per mesi è stato giudicato “incapace di gestire l’emergenza”, non ha abbassato la guardia. A riprova ci sono i ... Leggi su lanotiziagiornale

In Francia nell'ultima settimana si è registrato un forte aumento dei nuovi casi di Coronavirus: ben 7000 nuove infezioni sono state individuate negli ultimi sette giorni, con una media di 1200 al gio ...

