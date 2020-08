Europa League 2019/2020, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 6 agosto 2020) Entra nel vivo l’Europa League con i quarti di finale che si disputeranno una volta terminati gli ottavi. Ecco di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti di questo turno che si giocherà in gara secca in Germania con eliminazione diretta e pass per le semifinali. Queste dunque le partite che si disputeranno lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020 con orario di inizio fissato per le 21. quarti DI finale Lunedì 10 agosto, ore 21.00: Inter-Rangers/Bayer Leverkusen Lunedì 10 agosto, ore 21.00: Manchester United-Copenaghen Martedì 11 agosto, ore 21.00: Olympiacos/Wolves-Siviglia/Roma Martedì 11 agosto, ore 21.00: Shakhtar-Eintracht/Basilea Leggi su sportface

