Damien Chazelle: Apple svela il suo corto verticale girato con iPhone 11 Pro (Di giovedì 6 agosto 2020) Connubio tra Apple e il regista Damien Chazelle, svelato lo spettacolare corto realizzato dal regista di La La Land in verticale con l'iPhone 11 Pro. Apple ha svelato il corto verticale girato dal regista di La La Land Damien Chazelle con l'iPhone 11 Pro. Il corto, della durata di nove minuti, è stato girato da Chazelle con un iPhone 11 Pro in una aspect ratio verticale. Il breve filmato, intitolato The Stunt Double, è descritto come un "viaggio attraverso la storia del cinema". "Guardate come i generi classici vengono ribaltati, ... Leggi su movieplayer

Apple ha rilasciato un nuovo cortometraggio, registrato interamente con iPhone per mostrarne le sue indubbio qualità.

