Coronavirus, in Lombardia 5 morti e 118 nuovi positivi. Stabili le terapie intensive, aumentano i malati (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono 118 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia , di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici,. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Continuano ad aumentare ... Leggi su leggo

