Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele (Di giovedì 6 agosto 2020) Il senatore della Lega Roberto Calderoli ha una curiosa teoria sulla doppia preferenza di genere e oggi non ha avuto vergogna di spiegarla nell’aula del Senato. Con l’applauso di Matteo Salvini. Calderoli, come potete vedere e sentire nel video, afferma che “la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perché normalmente il maschio è maggiormente infedele del sesso femminile per cui accanto a una candidatura maschile…il maschio solitamente si accoppia con quattro cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamente non fa. Il risultato è che il maschio si porta il voto di quattro cinque signore, e le signore si ripartiscono e ... Leggi su nextquotidiano

VittoMile : RT @jpbellotto: Il sen. #Calderoli: 'la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè normalmente il maschio è più infede… - clikservernet : Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele - Noovyis : (Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele) Playhitmusic -… - aranciaverde : RT @neXtquotidiano: #Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele LO HA DETTO. LO HA DETTO DAVVER… - Satryland59 : RT @neXtquotidiano: #Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele LO HA DETTO. LO HA DETTO DAVVER… -

Ultime Notizie dalla rete : Calderoli doppia Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele next Calderoli e la doppia preferenza che danneggia le donne perché il maschio è infedele

Il senatore della Lega Roberto Calderoli ha una curiosa teoria sulla doppia preferenza di genere e oggi non ha avuto vergogna di spiegarla nell’aula del Senato. Con l’applauso di Matteo Salvini. Calde ...

Il senatore della Lega Roberto Calderoli ha una curiosa teoria sulla doppia preferenza di genere e oggi non ha avuto vergogna di spiegarla nell’aula del Senato. Con l’applauso di Matteo Salvini. Calde ...