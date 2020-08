Bergamo, infermiere ruba il bancomat a un paziente ricoverato per Covid e gli sottrae 6mila euro (Di giovedì 6 agosto 2020) infermiere ruba il bancomat e sottrae 6mila euro a un paziente Covid Una storia sconcertante arriva da Boltiere, in provincia di Bergamo, dove un infermiere e la sua compagna hanno sottratto circa 6mila euro a un paziente anziano ricoverato per Coronavirus in un Pronto Soccorso della provincia. Il gesto dell’operatore sanitario, che avrebbe sottratto all’uomo di 66 anni il bancomat e effettuato prelievi a partire dal mese di marzo fino a maggio scorso, risulta ancora più grave considerando che quel paziente ha perso la vita da aprile. “I famigliari si sono accorti che qualcosa non andava dagli ... Leggi su tpi

Corriere : Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - tiziana13_tp : RT @sadape54: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - Miki_2313 : RT @Corriere: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - AndreaMarano11 : RT @sadape54: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - albertocol9 : RT @Corriere: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro -