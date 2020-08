Beirut: folla a Macron, 'aiutaci a cacciare politici' (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 06 AGO - Una folla di libanesi riuniti attorno al presidente francese Emmanuel Macron sul luogo dell'esplosione a Beirut ha lanciato un appello alla Francia affinché li aiuti a ... Leggi su corrieredellosport

ManuelPeruzzo : Hai voglia a urlare al colonialismo e imperialismo sulle etichette dei biscotti o i ruoli nei film quando poi Macro… - lucia_pal : RT @MarianoGiustino: 'Aiutaci! Per favore, aiutaci! Cosa stai facendo per aiutarci? 'Bagno di folla per #Macron a #Beirut, accolto calorosa… - GiovaSchiano : RT @MarianoGiustino: 'Aiutaci! Per favore, aiutaci! Cosa stai facendo per aiutarci? 'Bagno di folla per #Macron a #Beirut, accolto calorosa… - RadioRadicale : RT @MarianoGiustino: 'Aiutaci! Per favore, aiutaci! Cosa stai facendo per aiutarci? 'Bagno di folla per #Macron a #Beirut, accolto calorosa… - ezelsadiker : RT @MarianoGiustino: 'Aiutaci! Per favore, aiutaci! Cosa stai facendo per aiutarci? 'Bagno di folla per #Macron a #Beirut, accolto calorosa… -