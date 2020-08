Ambiente: da Fdi un gelato in regalo a chi raccoglie plastica e vetro (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Un gelato in regalo a chi raccoglie plastica e vetro. E’ l’iniziativa di Fratelli d’Italia, lanciata questa mattina dal presidente del partito, Giorgia Meloni. “In questo agosto -spiega- abbiamo deciso di allestire, anche grazie alla collaborazione del’Associazione nazionale gelatieri italiani che ringraziamo, degli stand vicino alle spiagge nei quali sarà possibile avere in regalo un gelato, una granita, rigorosamente tricolori, in cambio di plastica o vetro raccolti sulle nostre spiagge, per aiutare a preservare la bellezza dei nostri mari e per aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica su tema importantissimo” “Che non si risolve -insiste ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Fdi Ambiente: da Fdi un gelato in regalo a chi raccoglie plastica e vetro Metro Elezioni 2021, Forza Italia, Lega e FdI uniti: "Dal 2004 l'inerzia affligge la guida della città"

Gli esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno deciso di presentarsi unite alle elezioni amministrative della primavera del 2021 a Bologna. "La decisione di chiarire sin da ora che le ...

FdI Lazio: il Piano Rifiuti della regione è da bocciare

Roma, 6 ago. (askanews) - La fine emergenza rifiuti nel Lazio è lontana. Ne è convinto all'indomani dell'approvazione alla Pisana il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla regione Lazio. "Questo ...

