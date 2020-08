Aiuti militari italiani alla Libia mentre i migranti continuano a marcire nei lager (Di giovedì 6 agosto 2020) Piovono Aiuti militari italiani in Libia nonostante l'escalation del conflitto interno e le inaudite violente perpetrate a danno di civili e migranti. Nel corso di una cerimonia tenutasi a Tripoli, il contingente delle forze armate assegnato alla Missione bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia (MIASIT) ha consegnato al Genio militare dell'Esercito libico un lotto di metal detector di produzione italiana. “La donazione si colloca nei compiti assegnati a MIASIT per la stabilizzazione (...) - Attualità / Libia, Prigione, migranti, , No logo, Apertura Maxi, Strage migranti mediterraneo Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : Aiuti militari italiani alla Libia mentre i migranti continuano a marcire nei lager - AgoraVox Italia… - Petartrzz : RT @OssRepressione: Aiuti militari italiani alla Libia mentre i migranti continuano a marcire nei lager - fojarol : Antonio Mazzeo Blog: Aiuti militari italiani alla Libia mentre i migran... - FerencinoDS : @LiPopulista Abbiamo già i militari dell'Unifil. Stanno partendo due C130 carichi di aiuti sanitari; stiamo per in… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @GrandeFenice: #tunisia Il presidente della Repubblica autorizza l'invio di due aerei militari che trasportano aiuti a sostegno del popo… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti militari Aiuti militari italiani alla Libia, mentre i migranti continuano a marcire nei lager Africa Express Esplosione al porto di Beirut. Devastata mezza città

La Francia ha inviato due aerei militari con a bordo un’unità medica e 20 tonnellate di aiuti. La Giordania ha dichiarato che invierà un ospedale da campo militare con tutto il personale necessario, ...

Inferno Beirut, una Commissione per indagare le cause: 4 giorni per la verità

Il ministro degli esteri Charbel Wehbé ha annunicato la creazione di una commissione in grado di fornire un rapporto dttagliato su quanto avvenuto. Lo ha detto alla radio francese Europe 1: "Da questa ...

La Francia ha inviato due aerei militari con a bordo un’unità medica e 20 tonnellate di aiuti. La Giordania ha dichiarato che invierà un ospedale da campo militare con tutto il personale necessario, ...Il ministro degli esteri Charbel Wehbé ha annunicato la creazione di una commissione in grado di fornire un rapporto dttagliato su quanto avvenuto. Lo ha detto alla radio francese Europe 1: "Da questa ...