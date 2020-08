Agente Jorginho: “Juventus? Se ne parla nei quotidiani ma nessun contatto con Sarri” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Sarri non ha mai chiamato Jorginho in prima persona per parlargli della Juventus. Se ne parla sui quotidiani, lo so, ma non abbiamo avuto alcun contatto diretto con Sarri e nemmeno con il direttore Paratici“. Jorginho, al momento, non è nei pensieri della Juventus e di Maurizio Sarri. A confermarlo è Joao Santos, procuratore del centrocampista della Nazionale italiana ora in forza al Chelsea. “Quando il direttore Paratici e Marina Granovskaia troveranno un accordo, se lo troveranno, solo allora potrò parlare evidentemente delle valutazioni del caso – ha aggiunto il suo Agente ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli ‘ -. Tutti sanno che esiste un rapporto molto buono tra Sarri e il giocatore dopo ... Leggi su sportface

sportface2016 : L'agente di #Jorginho: '#Juventus? Se ne parla nei quotidiani ma nessun contatto con #Sarri' - jeeens99 : Ma l'agente di Jorginho che cazzo lo intervistano tutte le settimane? Sa solo ripetere sempre le stesse cose - junews24com : Jorginho Juve, l'agente: «Nessun contatto diretto con Sarri» - - sportli26181512 : Jorginho-Juve, l'agente: 'Nessun contatto con Sarri e Paratici': Joao Santos chiarisce la situazione legata al cent… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JORGINHO - L'agente: 'Sarri non ha mai chiamato Jorginho in prima persona per parlargli della Juventus' -