WTA Palermo, l’allarme di Georgina Garcia Perez: “non c’è alcun tipo di sicurezza, ognuno fa quello che vuole” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il tennis internazionale è ripartito in questi giorni con il torneo WTA di Palermo, dove già si sono disputati alcuni turni in attesa della finale fissata per domenica. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio contagio e far sì che l’evento si concluda senza problemi, anche se emergono lamentele da parte di alcune giocatrici. Tullio M. Puglia/Getty ImagesTra queste la spagnola Georgina Garcia Pérez, che ai microfoni di Eurosport ha lanciato l’allarme: “qui, ognuno fa quello che vuole. Ho visto persone che andavano al supermercato, persone senza mascherina che entravano in albergo, giocatrici che scattavano foto con i loro fan, altri che passeggiavano per la città, ecc. ... Leggi su sportfair

