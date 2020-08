Vittorio Pozzo si dimette da CT della Nazionale – 5 agosto 1948 – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 5 agosto del 1948 Vittorio Pozzo viene indotto alle dimissioni da CT della Nazionale italiana dopo 6927 giorni alla guida Identificato come uno dei maggiori innovatori per quanto riguarda la storia del calcio, Vittorio Pozzo, nato nel 1886 a Torino, è stato allenatore della Nazionale italiana di calcio per 22 anni in tre esperienze. La più longeva durò dal 1929 fino al 1948, anno in cui, il 5 agosto, fu indotto a dare le dimissioni sotto la pressione della Federcalcio di quel tempo. Questo perché il gioco del pallone si stava evolvendo, e secondo i vertici dirigenziali lui era identificato come l’uomo del passato. Del ... Leggi su calcionews24

PoliticaNewsNow : RicorDATE? - 5 agosto 1948, Vittorio Pozzo si dimette da ct dell'Italia dopo quasi 20 anni: vinse due Mondiali - CalcioPillole : #AccaddeOggi Dopo aver vinto due Mondiali alla guida degli Azzurri - quelli del 1934 e del 1938 - il #5agosto 1948… - MonicaZornetta : 1914. La #storia dei rocamboleschi #viaggi in #Sudamerica del #Torino #football #Club di Vittorio Pozzo e dell'allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Pozzo 5 agosto 1948, Vittorio Pozzo viene indotto alle dimissioni da commissario tecnico TUTTO mercato WEB Trovato il turista che ha danneggiato la “Paolina Borghese”: si era scattato un selfie

Raid di vandali al cantiere di restauro della Chiesa dello Spirito Santo, danneggiato il colonnato guarda 569 • di Fanpage.it Napoli Stefano, morto nel pozzo, il papà: "Ormai non c’è più.

Il video del turista che per una fotografia ha danneggiato la "Paolina Borghese" di Canova

Turista si siede su Paolina Borghese e le spezza le dita del piede, Sgarbi: "Vandalo incosciente" Vittorio Sgarbi ... Stefano, morto nel pozzo, il papà: "Ormai non c’è più.

Raid di vandali al cantiere di restauro della Chiesa dello Spirito Santo, danneggiato il colonnato guarda 569 • di Fanpage.it Napoli Stefano, morto nel pozzo, il papà: "Ormai non c’è più.Turista si siede su Paolina Borghese e le spezza le dita del piede, Sgarbi: "Vandalo incosciente" Vittorio Sgarbi ... Stefano, morto nel pozzo, il papà: "Ormai non c’è più.