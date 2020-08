Tamponi più veloci, li prenotano i medici E a fine agosto screening per le scuole (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Regione vara una strategia territoriale in vista dell’autunno. Gallera: «Una diagnosi rapida è essenziale». Marinoni: «Bene, accolta la nostra richiesta». Campagna a fine mese per il personale scolastico. Leggi su ecodibergamo

fattoquotidiano : Coronavirus – I dati, impennata di nuovi casi: 386 in un giorno (un terzo in Veneto) ma 5mila tamponi in più rispet… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'ESPERTO - Salini: 'Tamponi ogni 7 giorni e non più 4 per gli atleti, ma nulla di certo, ipotesi stadio a capienza rid… - AndreaSelva17 : RT @simo6608: @AngelicaLago9 @PatriziaRametta No.. vogliono dividere le famiglie. Vogliono i bambini. I test sono per la maggior parte già… - filotesa : RT @ritafrediani: Vi informo che d'ora in poi, per trovare il virus, non si faranno più tamponi, ma #carotaggi. Oddio è un po' più fastidio… - CardelliAc : RT @ritafrediani: Vi informo che d'ora in poi, per trovare il virus, non si faranno più tamponi, ma #carotaggi. Oddio è un po' più fastidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi più