“Spiacenti, cari compagni, i fumetti sono camerati”: torna in edicola il Primato Nazionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago – Ad alcuni potrà sembrare un argomento di nicchia. Ma, a rifletterci bene, non lo è affatto. Stiamo parlando dei supereroi dei fumetti, a cui il Primato Nazionale ha dedicato la copertina di questo mese. Dopo averli snobbati per decenni, con tanto di accuse di «fascismo», ora la sinistra sta tentando di mettere il suo cappello sugli «eroi di carta» che giganteggiano nella cultura pop. L’operazione è stata lanciata su vasta scala: non solo vengono create storie surreali con supereroi transessuali che difendono i diritti Lgbt o con Capitan America che viene trasformato in afroamericano, ma si è addirittura iniziato ad appiccicare l’etichetta antifascista anche su figure che con l’antifascismo hanno poco o nulla a che fare. Un immaginario ... Leggi su ilprimatonazionale

claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: La battaglia per l'immaginario non è affatto una battaglia secondaria - IlPrimatoN : La battaglia per l'immaginario non è affatto una battaglia secondaria -

Ultime Notizie dalla rete : “Spiacenti cari