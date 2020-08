Robin van Persie, l’olandese volante: dai tradimenti a quel gol nato nella piscina di un amico [VIDEO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Robin van Persie è uno dei calciatori più amati degli ultimi decenni. Miglior marcatore della nazionale olandese, un fuoriclasse, un’icona del calcio. Certo, ha avuto anche lui i suoi alti e bassi e una parte di “haters” tra i tifosi dell’Arsenal, che non gli hanno perdonato il “tradimento” (il passaggio al Manchester United). 271 gol distribuiti tra Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbache. nato a Rotterdam il 6 agosto 1983, van Persie compie oggi 37 anni. Inizia con le giovanili dell’Excelsior ma passa quasi subito al Feyenoord, il suo più grande amore. L’Excelsior gli ha dedicato una tribuna del Van Donge & De Roo Stadion. Caratterino non facile quello di van Persie, che lo ... Leggi su calcioweb.eu

